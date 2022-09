Guidonia, denunciati due titolari di un agriturismo: ecco perché

In località Marco Simone nel comune di Guidonia Montecelio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale del Gruppo di Roma hanno denunciato due titolari di agriturismo, per gestione illecita dei rifiuti speciali.

Guidonia, denunciati due titolari di un agriturismo

I militari hanno constatato la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in una discarica di circa 800 mq, dove parte dei rifiuti erano stati già oggetto di illecita combustione al suolo, in prossimità di una cisterna per Gpl. Tutta l’area è stata messa in sicurezza e sottoposta a sequestro.

Il controllo è avvenuto con il supporto dei volontari dell’Associazione Guardia Rurale Ausiliaria N.O.G.R.A., nell’ambito di una collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, frutto di una specifica convenzione.

Sono in corso accertamenti relativi a un pony presente nella struttura risultato privo di microchip di identificazione.