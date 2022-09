Guidonia Montecelio, interventi di bonifica delle discariche abusive

Si è concluso l’impegnativo intervento di rimozione dei rifiuti presenti in via Campanella e in via delle Cave. Al termine di un complesso iter amministrativo, avviato da più di un mese, l’Assessorato

alle Politiche Ambientali è riuscito a restituire il decoro a una delle aree più degradate della Città.

Guidonia Montecelio, gli interventi di bonifica

La bonifica di queste discariche abusive rappresenta solo un tassello di un più complesso e articolato cronoprogramma volto ad assicurare una maggiore tutela ambientale.

Nell’area interessata dall’intervento sono state installate delle nuove fototrappole, altre sono in programma di essere posizionate nei luoghi più a rischio. Sarà potenziata, inoltre, la segnaletica verticale che

riporta il divieto di abbandono dei rifiuti e la presenza degli impianti di videosorveglianza.

Confidiamo molto, tra l’altro, sull’attività di prevenzione e contrasto all’abbandono dei rifiuti svolta dalla Polizia locale e dagli uomini dell’Associazione Fedra, con la quale l’Amministrazione ha stipulato

un’apposita convenzione per assicurare un’ancora più incisiva attività di vigilanza del territorio.