Dolore e sgomento nella comunità di Arpino per la morte di Davide Martino, per gli amici Buzz: il 36enne è morto in seguito ad un incidente stradale in provincia di Verona.

Dolore ad Arpino per la morte del 36enne “Buzz”

Ancora da chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto. Il 36enne, imprenditore di Arpino, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora sconosciute, avrebbe perso il controllo del mezzo. Inutile ogni tentativo di soccorso. Molti i messaggi di cordoglio sui social per questra tragica perdita. Si attende il rientro della salma, dopo tutti gli accertamenti, per celebrare i funerali.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e dei cari della vittima.

