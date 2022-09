Ardea diventa set “a luci rosse”: arriva la serie tv su Rocco Siffredi

Il lungomare di Ardea diventa un set cinematografico dove verranno girate delle scene della serie tv sulla vita di Rocco Siffredi.

Ardea diventa set “a luci rosse”: serie su Rocco Siffredi

La serie, prodotta dalla Groenlandia Group, andrà in onda su Netflix e si chiamerà “Supersex“. Di cosa parlerà? Della vita di uno dei divi dei film hard più famosi del mondo, Rocco Siffredi. Ad interpretarlo sarà Alessandro Borghi il quale, in occasione del Festival di Venezia, ha ribadito come non vede l’ora di iniziare a girare.

A proposito di set, il lungomare di Ardea, altezza dello stabilimento La Venere, è stato scelto come location per girare una delle scene.