Si comunica che, per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica in via Sferracavalli, lunedì 19 settembre dalle ore 09:00 alle 14:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Cassino. In particolare, le zone interessate sono le seguenti:

via Sferracavalli

via San Domenico Vertella

parte di via San Leonardo Fileri

via Panama

Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto nel pomeriggio (salvo imprevisti).

Acea Ato 5 si scusa per i disagi.

