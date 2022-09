Identificata la donna trovata morta sulla superstrada a Cassino questa mattina, 12 settembre 2022: si tratta di una 23enne di origine romena, le cui generalità non sono ancora state rese note. Indagini ancora in corso sulle cause del decesso.

Cassino: è di una 23enne il cadavere ritrovato sulla superstrada

Risolutivo l’intervento del personale del pronto soccorso del Santa Scolastica di Cassino, presso cui la donna era stata presa in carico dopo essere arrivata in stato confusionale circa due giorni fa. Si tratta quindi di una giovane di 23 anni. La morte della donna sembrerebbe essere avvenuta diverse ore dopo la dimissione. Molto probabilmente, la giovane è stata investita, senza essere soccorsa. Si cercano testimoni: proseguono le indagini degli inquirenti.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio