Roma. Armato di spranga su via Prenestina, ferisce tre poliziotti: fermato uomo

Questa mattina, verso le ore 8:00, un uomo è stato fermato su via Prenestina. L’uomo, armato di spranga, si aggirava in strada in evidente stato di alterazione.

Via Prenestina, fermato uomo con spranga di ferro

Stando a quanto riportato dall’Ansa, è stato necessario l’intervento della Polizia. L’uomo ha però ha reagito all’arrivo delle prime volanti lanciando bottiglie di vetro e aggredendo gli agenti. Intervenuti i rinforzi, c’è stata una colluttazione. Feriti tre poliziotti; per uno di loro si sospetta anche la frattura di una gamba.

Per bloccare l’uomo, che aveva con sé anche un taglierino, è stato necessario sparare un colpo di avvertimento in aria.

Foto di repertorio