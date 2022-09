Tangenziale Est, brutto incidente. Auto contro camion: strada chiusa e traffico in tilt

Traffico in tilt questa mattina, 15 settembre 2022, nella Capitale: la Tangenziale Est, nel tratto compreso tra Via Nomentana e Largo Rodolfo Lanciani in direzione San Giovanni, risulta chiusa a causa di un brutto incidente che si è verificato verso le 6:30.

Roma, incidente sulla Tangenziale Est: tratto chiuso, traffico in tilt

Stando alle prime informazioni del caso, un’auto si sarebbe scontrata con un camion. Fortunatamente, il sinistro non ha riportato feriti gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco.

Il tratto di strada è stato interdetto al traffico fino al termine delle operazioni e si segnalano pertanto lunghe code da via della Farnesina verso la Tiburtina.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio