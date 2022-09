Paura a Roma, sale su una gru alta 50 metri in segno di protesta

Paura a Roma, in via di Villa Bonelli. Un uomo è salito su una gru per protesta mettendo in serio pericolo la sua vita.

Sale su una gru alta 50 metri per protesta

Un segno di protesta che poteva costare piano ad un operaio. È successo nella giornata di oggi, mercoledì 14 settembre 2022, in via di Villa Bonelli a Roma. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, intorno alle 12 e 20 un operaio, per protesta, è salito sopra una gru altissima.

I Vigili del fuoco con manovre Saf sono riusciti a raggiungere l’uomo e a convincerlo a scendere in sicurezza sotto la loro assistenza dopo circa 3 ore. Sul luogo le squadre 11A, 71, 3A, SAF e CarroTeli.

Una volta afferrato l’uomo e tratto in salvo, è stato subito consegnato alle cure del 118.