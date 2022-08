Choc a Centocelle, uomo trovato morto nel Parco

Choc a Centocelle nel pomeriggio di sabato scorso, 27 agosto 2022: il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto all’ingresso del Parco.

Centocelle, trovato il cadavere di un uomo

Il cadavere dell’uomo è stato trovato all’ingresso del Parco di Centocelle, in zona Don Bosco a Roma. La macabra scoperta è stata fatta da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato le Forze dell’Ordine e il personale sanitario del 118. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima dovrebbe avere circa 50/52 anni e la sua identità non è stata ancora resa nota. Sul cadavere non ci sono segni evidenti di violenza, forse l’uomo è morto a causa di un malore. Sul caso indagano le Forze dell’Ordine; predisposto l’esame autoptico per verificare le cause del decesso.

Foto di repertorio