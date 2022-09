I militari della Compagnia Carabinieri di Palestrina, nell’ambito del contrasto dei reati previsti dal cd. Codice Rosso, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli nei confronti di un 44enne di Cave, su richiesta di quest’ufficio.

La vicenda

Il tempestivo intervento dell’AG su segnalazione della Stazione Carabinieri di Cave, ha consentito di ricostruire esattamente come l’indagato, già sottoposto dal 21.06.2022 alla misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna con apposizione del “braccialetto elettronico” per condotte riconducibili al reato di maltrattamenti, si sia reso recentemente responsabile di plurime violazioni delle prescrizioni imposte dal provvedimento. In particolare è stato accertato, grazie alla rilevazione del dispositivo di controllo elettronico, che nello scorso mese di agosto l’uomo abbia tentato di avvicinare l’ex compagna, non rispettando la distanza minima di metri 500 imposta dall’autorità giudiziaria, circostanza che ha permesso a quest’ufficio di avanzare la richiesta di aggravamento.

L’indagato è stato quindi sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, come aggravamento di quella preesistente.

Si conferma, anche in questo caso, che i braccialetti elettronici consentono un’effettiva tutela delle vittime di violenza ed un tempestivo ed efficace intervento dell’Autorità.

Foto di repertorio