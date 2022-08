“Una dettagliata relazione degli agronomi acquisita agli atti dell’Ente ha, purtroppo, certificato che

un centinaio di alberature presenti nel territorio comunale, per incuria e mancata manutenzione da

parte delle precedenti Amministrazioni, dovranno essere abbattute” – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo.



Si tratta, nello specifico, di un intervento che si rende necessario a tutela dell’incolumità pubblica.

“Siamo costretti, a malincuore, a procedere in tal senso. Ma, ci tengo a evidenziarlo, la nostra

Amministrazione provvederà alla sostituzione di ogni singolo albero rimosso. Per noi, le piante sono

“cittadini verdi” che meritano attenzione e rispetto.

La ripiantumazione di tutti gli alberi abbattuti

sarà una delle priorità della nostra agenda ambientale del 2023”, ha dichiarato il sindaco Mauro

Lombardo