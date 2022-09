Tragedia a Ferentino, si ribalta con il trattore: morto 59enne

Tragedia nelle campagne tra Ferentino e Sgurgola: Benito Maliziola, ex poliziotto in pensione, è morto travolto dal trattore che stava guidando per svolgere durante dei lavori agricoli.

Ferentino, morto poliziotto in pensione

Benito Maliziola, ex poliziotto in pensione di 59 anni, è morto ieri, 3 settembre 2022, in seguito ad un terribile incidente agricolo. L’uomo è stato trovato riverso sotto il proprio trattore in località Le Coste, nei terreni tra Ferentino e Sgurgola.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo.

Le Forze dell’Ordine erano state allertate dai familiari, preoccupati del mancato rientro a casa del 59enne.

Foto di repertorio