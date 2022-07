Ferentino, sorpreso con della cocaina: arrestato pusher 32enne

Nel pomeriggio del 15 luglio, a Ferentino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere, ha tratto in arresto un 32enne del luogo poiché resosi responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.

Ferentino, arrestato pusher 32enne

In particolare, gli operanti, nel corso dell’ attività preventiva, hanno proceduto al controllo del predetto poiché notato a bordo di un’autovettura mentre sostava con fare sospetto nei pressi di un’area già attenzionata al fine di prevenire ed eventualmente reprimere la commissione dei reati, in particolare quelli correlati all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito del controllo e della successiva perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di gr. 12 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e già suddivisa in dosi e, quindi, pronta per lo spaccio nonché di un bilancino di precisione ed una modica somma di denaro contante, ritenuta il provento della sua attività illecita, il tutto sottoposto nel medesimo contesto operativo al l vincolo del sequestro.

L’uomo, nella giornata del 16 luglio u.s., è stato sottoposto al giudizio direttissimo presso il Tribunale di Frosinone che ne ha convalidato l’arresto, applicandogli la misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria nel comune ove risulta aver eletto il proprio domicilio.