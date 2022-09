È successo nella notte del 31 agosto in via Carlo Alberto, zona Esquilino, a Roma. Un uomo, cittadino inglese nella Capitale per turismo, dopo aver rubato il telefono cellulare tenta di estorcere la cifra di 300€ al proprietario per avere indietro il maltolto.

Il raggiro

I due uomini, vittima del raggiro, si trovavano dentro un locale a trascorrere la serata fin quando uno dei due si accorge di non avere più il proprio telefono cellulare, escono dal locale e provano a chiamare il numero dove, dopo alcuni tentativi, risponde un uomo che, in lingua inglese, lo esorta a consegnargli 300€ se vogliono indietro il telefono.

Il piano

I due, avvisano immediatamente la sala operativa della questura di Roma che invia sul posto alcune pattuglie del reparto volanti e del commissariato Colombo. Gli agenti del reparto volanti, intercettano le due vittime e, insieme, escogitano un piano: fingersi interessati allo scambio fissando quale luogo dell’appuntamento una banca in via Carlo Alberto.

Nel frattempo, gli agenti accerchiavano la zona e un agente rimaneva in linea telefonica con una delle due vittime accordandosi che quando quest’ultimo urlava la frase “che brutta giornata” avvisava gli agenti dell’arrivo del delinquente.

Scatta il blitz, il cittadino inglese alla vista degli agenti tenta una disperata fuga ma, dopo essere stato afferrato dagli agenti, inizia a colpirli tanto da far necessitare ad uno dei poliziotti 7 giorni di prognosi.

Il cittadino inglese, viene quindi arrestato per i reati di tentata estorsione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto il giorno dopo è stato convalidato.