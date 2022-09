Omicidio Willy. I fratelli Bianchi sperano nell’Appello e hanno tre nuovi avvocati

I fratelli Bianchi confidano nell’Appello e hanno tre nuovi avvocati: ecco gli ultimi aggiornamenti sul processo per l’omicidio di Willy.

Gabriele e Marco Bianchi cambiano avvocati e strategia difensiva

Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di Artena condannati all’ergastolo per la morte di Willy Monteiro Duarte, confidano nell’Appello per una riduzione della pena, che reputano ingiusta e influenzata dall’attenzione mediatica.

I due “gemelli” di Artena hanno anche nominato dei nuovi legali: Ippolita Naso e Valerio Spigarelli per Gabriele e Pasquale Ciampa per Marco. Massimiliano Pica, l’avvocato che finora ha seguito i due fratelli per tutte le vicende giudiziarie in cui sono coinvolti, ha affermato solo di aver lasciato per “diversità di vedute” rispetto ai suoi assistiti.

Durante il processo, Marco ha confessato di aver colpito Willy con un calcio al fianco, mentre Gabriele ha sempre negato di aver preso parte al pestaggio, accusando invece Francesco Belleggia di aver colpito il 21enne di Paliano al volto. I quattro imputati, tra i quali compare anche Mario Pincarelli, continueranno quindi ad accusarsi a vicenda, come già successo nelle udienze che hanno poi portato al processo di primo grado.

I due fratelli di Artena confidano nell’Appello

I nuovi difensori dei fratelli Bianchi si sarebbero subito messi al lavoro, riesaminando tutte le carte d’inchiesta e le varie testimonianze.

Il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, che è stata pronunciata a luglio, deve essere effettuato entro 90 giorni: a tale scadenza, il quadro della situazione deve essere chiaro e dettagliato per poter poi proporre un ricorso in Appello. Al momento, ancora non si conoscono i punti sui quali insisteranno gli avvocati difensori.

Foto di repertorio