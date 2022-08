I fratelli Bianchi condannati ad oltre quattro anni di reclusione per droga e pestaggi

Nuovi guai giudiziari per Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli di Artena condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, morto a Colleferro nel settembre 2020.

La condanna in appello

Marco e Gabriele Bianchi, già condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy ucciso a Colleferro la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, hanno ricevuto una pena in appello a quattro anni e mezzo di reclusione per spaccio di droga e lesioni.

I due “gemelli” di Artena erano stati condannati a cinque anni e quattro mesi in primo grado. Si attende la decisione della Cassazione per la sentenza definitiva in merito alle accuse di spaccio ed estorsione.

