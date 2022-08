Brutto incidente a Valmontone: scontro tra due auto, ci sono feriti

Brutto incidente a Valmontone questa mattina, 31 agosto 2022, verso le ore 8:30. Due auto si sono scontrate in via della Pace, la strada di collegamento verso l’Outlet e il MagicLand.

Valmontone, incidente tra due auto: ci sono feriti

Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente su via della Pace, nel territorio comunale di Valmontone. L’impatto è stato molto violento: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli delle vetture.

Sul posto, sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, i Carabinieri e due ambulanze. Stando ad una prima ricostruzione, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra azzardata. Un ferito sarebbe grave. Il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio