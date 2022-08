Lutto a Valmontone. Si sente male mentre è in vacanza: Federico muore a soli 27 anni

Lutto nella comunità di Valmontone: un 27enne è morto mentre si trovava in vacanza in Calabria a causa di un malore improvviso. Il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale.

Valmontone, dolore per la morte di Federico

“Un improvviso malore, mentre si trovava in vacanza in Calabria, ha portato via troppo presto Federico, 27enne valmontonese di una famiglia conosciuta e stimata da tutta Valmontone.

Un lutto grave, che tocca l’intera nostra comunità. Alle 15.30 di oggi, presso la chiesa di Santa Maria della Collegiata, i funerali del giovane per dare l’ultimo saluto a Federico.

Dal sindaco e da tutta l’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici”, è il messaggio di cordoglio dell’Amministrazione comunale.

Foto di repertorio