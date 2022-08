Una donna di 50 anni, romana, è stata arrestata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina perché gravemente indiziata di riciclaggio e ricettazione. La donna è stata sorpresa in via Calpurnio Fiamma, da una pattuglia di Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre cercava di alterare, mediante l’utilizzo di una matita cosmetica, la targa di una Lancia Y che è risultata rubata.

I Carabinieri a quel punto hanno eseguito una perquisizione personale ed una ispezione dei luoghi circostanti, trovando la donna in possesso della chiave di accensione dell’auto rubata, di un cacciavite e di una chiave esagonale utili per svitare i bulloni che sorreggono le targhe dell’auto, posti sotto sequestro, nonché di una targa risultata appartenere ad un’altra autovettura “pulita”.

L’arresto della donna è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto la collocazione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.