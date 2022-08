“Mi inginocchierei ai piedi per chiedervi perdono. Ho paura, so che voi ne avete più di me. Ho sbagliato, cavolo ho sbagliato. Avrei voluto morire io. Dovevo morire io. […]

Niente vi ridarà più vostro figlio, ma io farò qualsiasi cosa possa aiutarvi. Vi chiedo perdono, e a Dio. Avrei dovuto morire io. Ho il cuore in pezzi, ma so che è nulla rispetto a quello che state provando voi. Odiarmi è il minimo”. Questi sono gli stralci riportati dall’Ansa della lettera scritta dall’ex agente ai genitori di Simone Sperduti, il 20enne morto nell’incidente avvenuto in via Prenestina.

Domani si svolgeranno i funerali di Simone, morto nel terribile incidente su via Prenestina

Il terribile sinistro era avvenuto lo scorso 24 agosto: il giovane era in sella al suo scooter quando si è scontrato con l’auto condotta dall’ex agente, un uomo di 46 anni. L’ex poliziotto è stato arrestato per omicidio stradale: nel corso della udienza l’indagato, infatti, era risultato positivo ai test di droga e alcol.

Domani, 29 agosto 2022, si terrà l’ultimo saluto a Simone: i funerali si svolgeranno alle ore 10:00, nella parrocchia del Santissimo Sacramento a largo Agosta, in zona Tor de’Schiavi a Roma.

Foto di repertorio