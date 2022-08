Drammatico incidente su via Prenestina, questa mattina, 24 agosto 2022: un ragazzo di soli 20 anni, in sella al suo scooter, è morto dopo essersi scontrato con un’auto.

Prenestina, incidente auto-scooter: morto 20enne

Il terribile incidente è avvenuto verso le 4:00 di questa mattina. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio degli inquirenti. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per il 20enne non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del terribile scontro.

I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Il conducente dell’auto, un 46enne, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici.

Foto di repertorio