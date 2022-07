Ancora guai per i fratelli Bianchi: altri tre processi per aggressioni

Ancora grane per i fratelli Bianchi, condannati all’ergastolo in primo grado perché, insieme a Belleggia e Pincarelli, responsabili dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Come viene riportato dal noto quotidiano “La Repubblica”, i fratelli dovranno rispondere di altri tre processi.

Altri tre processi per i fratelli Bianchi: le accuse

Anche il PM, in una degli incontri svolti nella corte d’Assise di Frosinone, aveva ribadito come, a detta di molti, i fratelli Bianchi erano considerati dei picchiatori. Tali affermazioni, come riporta “La Repubblica”, sembrano trovare dei riscontri anche dalle denunce che alcune vittime avrebbero esposto.

Difatti, oltre il caso legato al giovane Willy, i due imputati dovranno presenziare ad altri tre processi; il primo riguarda un giovane 25 enne di Lanuvio. Difatti, lo scorso 14 gennaio 2018 a Velletri, Marco e Gabriele avrebbero massacrato con un tirapugni questo ragazzo causandogli una prognosi di 30 giorni.

Non solo, il secondo processo riguarderebbe solo Marco Bianchi, noto fighter di Artena noto come “Maldito”. Insieme a due fratelli di Velletri, sempre nel 2018, avrebbe aggredito un 22enne originario del Gambia perchè quest’ultimo avrebbe fatto apprezzamenti su una ragazza.

Il terzo processo, invece, vede coinvolti gli stessi Bianchi insieme a Vittorio Tondinelli e Omar Shabani. I quattro avrebbero picchiato un 41enne di origini indiane, domiciliato a Velletri. Colpito con una serie di calci e pugni, l’uomo avrebbe ricevuto una frattura al naso, oltre ad una lesione all’occhio, per cui i medici gli riconobbero una prognosi di 30 giorni.