Tragedia a Ventotene, Lorenzo muore a soli 19 anni

Aveva solo 19 anni Lorenzo, il ragazzo di Roma morto ieri a Ventotene. Sul corpo del giovane è stata predisposta l’autopsia. Devono essere chiarite infatti le dinamiche che hanno causato il decesso del 19enne. Dopo essersi tuffato, come faceva di solito, Lorenzo non è riemerso. Intervenuti gli amici e il personale sanitario del 118, purtroppo per il 19enne non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata condotta presso l’obitorio dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Sul posto anche gli operatori del Locamare e dell’ufficio circondariale marittimo di Ponza, oltre ai Carabinieri.

