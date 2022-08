Tragedia a Ponza, si tuffa per fare un bagno e muore: addio ad un 20enne di Roma

Dramma a Ponza dove ha perso la vita un giovane 20enne di Roma.

Si tuffa per fare un bagno e muore

Ancora non ci sono parole per descrivere la morte di un giovane ragazzo di 20 anni avvenuta a Ponza. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, il giovane era in barco con degli amici e l’istruttore di diving.

Arrivati nel punto prestabilito, il 20enne ha deciso di tuffarsi e, proprio in quel momento, si è consumata la tragedia. Sul posto sono subito sopraggiunti gli uomini della Capitaneria di porto dell’isola, i Carabinieri che hanno accompagnato i sanitari del 118.

Nonostante le manovre di rianimazione, per il giovanissimo non c’è stato nulla da fare. Da capire le cause esatte del decesso.