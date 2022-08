Campo Imperatore, fulmine colpisce tre giovani: grave un ragazzo di Tivoli

Nella giornata di ieri, 27 agosto 2022, un fulmine ha colpito tre ragazzi nella località di Campo Imperatore, sull’Appennino abruzzese.

Grave un 28enne di Tivoli colpito da un fulmine

La gita presso l’Osseravatorio astronomico di Campo Imperatore si è trasformata in una vera e propria tragedia per tre ragazzi. Un fulmine ha colpito i giovani, di età compresa tra i 24 e i 28 anni, durante un’escursione. Due di loro, un 24enne e un 28enne di Roma, sono stati sbalzati, fortunatamente senza conseguenze. Un 28enne di Tivoli, invece, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale de L’Aquila. Il ragazzo si trova ora in rianimazione, in coma farmacologico e lotta tra la vita e la morte.

Stando alla ricostruzione riportata dall‘Ansa, il fulmine si sarebbe abbattutto sui giovani verso le 12:30 ma sulla zona, in quel momento, non era stata segnalata un’attivita di fulmini intensa che potesse far pensare ad un pericolo imminente per la propria incolumità.

L’allarme è stato dato da un altro turista.

Foto di repertorio