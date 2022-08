Tragico incidente sulla Braccianese nella notte tra il 25 e il 26 agosto 2022: un 35enne è morto dopo essersi schiantato contro un albero.

Incidente sulla Braccianese: morto 35enne

Il drammatico incidente è avvenuto verso le 23.30 del 25 agosto 2022, sulla Braccianese Claudia. Per cause ancora da ricostruire, il 35enne era alla guida della sua vettura, una Suzuki Jimny, quando poi si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato molto violento: nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il 35enne è stato portato all’ospedale Padre Pio di Bracciano ma le ferite e i traumi provocati dall’impatto erano troppo gravi: poco dopo la mezzanotte, l’uomo è deceduto.

La precisa dinamica del sinistro è ora al vaglio degli inquirenti.

Foto di repertorio