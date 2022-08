I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, predisposto dal Gruppo di Ostia, al fine di intensificare la presenza e la percezione di sicurezza.

Al termine dei controlli sono state denunciate a piede libero 4 persone ed altre 3 sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per abituale assunzione di droga.

I dettagli sui controlli a Bracciano

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio e Riano con l’ausilio della Sezione Radiomobile di Bracciano hanno deferito in stato di libertà un trentenne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura ed un 18 enne di Rignano Flaminio travato in possesso di un coltello.

Nel corso dei controlli stradali effettuati nei comuni di Sant’Oreste, Riano e Bracciano, i Carabinieri hanno denunciato per guida in stato ebbrezza due automobilisti, uno dei quali si è reso responsabile di un sinistro stradale con feriti.

Infine 3 giovani 18enni sono stati segnalati alla Prefettura di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di hashish.

I controlli a Monterotondo

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno effettuato controlli alla “movida” per verificare il rispetto delle normative vigenti sui locali pubblici e sulla circolazione stradale, considerata l’alta concentrazione di giovani provenienti da numerosi paesi confinanti.

In particolare i Carabinieri della Sezione Radiomobile, durante un posto di controllo sulle arterie di accesso al Centro Storico teatro della “movida eretina”, hanno sorpreso un 24enne del posto, alla guida della propria autovettura, con poco più di 3 grammi di resina di cannabis. Sottoposto successivamente a narcotest, il ragazzo è risultato positivo per aver assunto stupefacente, per cui nei suoi confronti è scattata la sanzione prevista per la guida sotto effetto di sostanze psicotrope. I militari lo hanno anche segnalato alla Prefettura di Roma come assuntore per il percorso di recupero presso il SERT.

In campo anche i servizi appiedati della Stazione Carabinieri di Monterotondo, impiegati nelle isole pedonali, che si sono protratti fino a notte fonda in attesa della chiusura con orario estivo dei numerosi locali del Centro Storico. In questo contesto, sono state controllate 22 persone, numerosi veicoli e 3 esercizi commerciali. Tre guidatori sono stati contravvenzionati per violazioni al Codice della Strada: uno di loro stava viaggiando a bordo di un’autovettura priva di assicurazione L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo; un altro conducente è stato sorpreso alla guida con patente scaduta (e di conseguenza ritirata); il terzo era alla guida di un’autovettura priva di revisione. Complessivamente sono state elevate sanzioni per oltre 1000 euro.