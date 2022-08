Tragedia a Roma, la sorella non ha sue notizie e scatta l’allarme: 55enne trovato morto

Tragedia ieri sera, 23 agosto 2022, in zona Testaccio a Roma: un uomo di 55 anni è stato ritrovato morto in casa. L’allarme era stato dato dalla sorella, che non riusciva a contattare il fratello da diverso tempo.

Testaccio, uomo trovato morto in casa

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, volanti della Polizia di Stato e personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo. Il 55enne è stato ritrovato privo di vita sul balcone della sua abitazione, in zona Testaccio a Roma.

L’allarme era stato dato dalla sorella, che aveva richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine nel pomeriggio, non riuscendo a mettersi in contatto con l’uomo da tanto tempo.

Sulla vicenda indagano ora gli inquirenti, che al momento non escludono nessuna pista, neanche quella del gesto estremo.

Foto di repertorio