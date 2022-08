Paura ieri mattina, 23 agosto 2022, in zona Casetta Mattei a Roma: una donna ha preso a martellate il padre in seguito ad una lite, cercando poi di fuggire su un bus di linea.

Roma, prende a martellate il padre durante una lite: grave 74enne

Come riporta il Messaggero, ieri mattina un uomo di 74 anni è stato soccorso dal personale sanitario del 118, dopo essere stato aggredito con un martello. A chiamare i soccorsi sono stati i dipendenti dell’uomo, titolare di una ditta di materie plastiche.

I testimoni, che hanno allertato anche i Carabinieri, hanno raccontato di aver assistito ad una lite tra padre e figlia. La donna avrebbe poi aggredito il 74enne con un martello. La donna è stata fermata dai militari su un bus di linea ed è stata arrestata con l’accusa di lesioni aggravate.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al San Camillo, dove è tuttora ricoverato anche se non sembrerebbe in pericolo di vita.

Foto di repertorio