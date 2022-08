Grandissime novità a livello lavorativo nella Regione Lazio, in particolar modo a Roma. Atteso un concorso per l’assunzione di 1.500 vigili urbani.

Bando per l’assunzione di 1500 vigili urbani: atteso con ansia il concorso

È da diverso tempo che il comune di Roma ha manifestato la necessità di dover assumere diversi vigili urbani. Proprio per questo, dopo aver dato il via libera al concorso sull’Agenzia Dogane, presto potrebbero arrivare preziose novità per tutti i cittadini del Lazio.

Ancora non c’è nulla di ufficiale, è giusto specificarlo, ma nel giro di poco tempo potrebbe essere indetto un concorso per l’assunzione di 1500 vigili urbani. Il bando, atteso per settembre, potrebbe portare alla copertura di 500 posti di lavoro nel 2022 e fino a 1000 entro il 2025. I requisiti richiesti dovrebbero essere i seguenti: