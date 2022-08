Extension ciglia: quanto durano?

L’extension ciglia è un trattamento che aumenta la lunghezza, la curvatura e il volume delle ciglia naturali tramite l’applicazione di ciglia sintetiche. Grazie all’extension è possibile ottenere uno sguardo magnetico e seducente anche senza nessun trucco. Le ciglia da cerbiatta sono simbolo di seduzione da sempre.

Le ciglia finte sono già state utilizzate, ai tempi del cinema muto, per valorizzare lo sguardo di attrici dal fascino ineguagliabile. Le tecniche per regalare agli occhi una splendida cornice nel corso del tempo cambiano, ma il fine resta lo stesso: intensificare l’espressione di ogni volto femminile.

Ciglia e seduzione

Marilyn Monroe, la diva delle dive, aveva ciglia XXL che sono diventate pezzi da collezione. L’extension è un trattamento estetico decisamente trendy negli ultimi anni che prevede la conoscenza di alcune tecniche che solo persone qualificate riescono a fare con professionalità.

Hai un istituto di bellezza e vuoi offrire alle tue clienti un servizio in più ormai indispensabile per essere al passo con la moda? Vediamo insieme cosa ti occorre e quanto durano l’extension, poiché sarà la prima domanda che ti farà la tua cliente.

Quanto dura l’effetto dell’extension ciglia?

L’effetto dell’extension è legato alla caduta ciclica delle ciglia, poiché la ciglia sintetica cade insieme alla ciglia naturale.

Quindi, seppure dipende dal ciclo naturale di caduta e crescita individuale, se l’extension è eseguita con professionalità e con prodotti di qualità, dura all’incirca 4 o 5 settimane. Per farle durare più a lungo occorre osservare alcuni piccoli accorgimenti.

Innanzitutto dopo l’applicazione non si devono bagnare gli occhi per 24 ore. È inoltre importante non stropicciarsi gli occhi e utilizzare detergenti delicati e privi di alcol o componenti oleosi che possono danneggiare la colla. È preferibile non usare il mascara che, esattamente come alcuni detergenti, contiene oli che possono anticipare la caduta del pelo.

Se fai un bagno in piscina o al mare, detergi delicatamente le ciglia non appena esci dall’acqua ed anche se fai sport asciuga il sudore subito dopo.

I Kit di extension per ciglia di Kalentin & Claster

I kit extension per ciglia di Kalentin & Claster sono perfetti, sia per i corsi professionali dedicati a chi vuole imparare la tecnica per diventare una lashmaker qualificata, sia per la qualità dei prodotti. Kalentin è un brand che esiste dal 1961, che ha prodotto cosmetici per la cura della persona, fino a specializzarsi nella vendita di prodotti per l’extension e la laminazione di ciglia e sopracciglia.

Anche la laminazione è un trattamento estetico molto richiesto da chi preferisce un effetto più naturale e meno glamour. Questa tecnica oltre a rendere le ciglia più folte, curve e lunghe senza applicare ciglia finte, è un trattamento che si prende cura delle ciglia.

L’extension è consigliata alle persone che hanno ciglia sane e resistenti e che non hanno patologie o allergie: per questo è consigliabile rivolgersi a persone qualificate. Per chi ha ciglia deboli o rade, è preferibile la laminazione.

Esistono due tipologie di tecniche impiegate per l’applicazione di extension ciglia, ovvero:

la tecnica One to One;

la tecnica Volume.

A queste due tecniche corrispondono due diversi kit, due diverse procedure e corsi professionali diversi.

Tecniche di extension ciglia

La tecnica One to One prevede l’applicazione di una sola extension su ogni singola ciglia, mediante l’uso della colla del kit. Il risultato, seppur meno naturale della laminazione, regala ciglia perfette, lunghe e curve che rendono lo sguardo intenso e magnetico. Ideali per il metodo one to one sono le extension Flat, peli estremamente morbidi e leggeri, al tatto assolutamente indistinguibili dalle ciglia naturali, ma che possono donare all’occhio un piccolo effetto volume grazie al loro diametro. Infatti le ciglia Flat hanno un diametro di 0,15 – 0,20 – 0,25.

Avete presente le ciglia lunghe curve e distanziate che hanno reso irresistibile lo sguardo dell’icona pop Madonna? Questo è l’effetto dell’extension con la tecnica One to One. Il trattamento può essere eseguito anche da chi ha ciglia chiare e sottili.

La tecnica Volume prevede invece l’infoltimento ed allungamento delle ciglia attraverso l’applicazione di ciuffetti con numero variabili di peli, come la gamma di extension 2D-6D. L’arcata ciliare è più piena e ciò dipende anche dal numero di peli e dal diametro. L’effetto ventaglio di questa tecnica è decisamente sexy.

Entrambi i trattamenti estetici consentono alle tue clienti di non utilizzare matite per gli occhi, piegaciglia e mascara perché lo sguardo è perfetto anche senza un filo di trucco.