Omofobia a Sperlonga, turiste si baciano in strada: aggredite

Brutto episodio di omofobia a Sperlonga, in provincia di Latina, nella sera di Ferragosto: due turiste residenti a Roma sono state aggredite da un uomo per dei gesti d’affetto in strada.

La vicenda è stata riportata dal Messaggero. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una 34enne stava passeggiando in pieno centro a Sperlonga con la compagna, quando è stata aggredita prima verbalmente e poi fisicamente da un uomo.

Le due donne sono state attaccate perché camminavano mano nella mano e poi si sono baciate in pubblico. La denuncia è stata fatta dalla stessa 34enne, che si sarebbe rivolta ai Carabinieri, portando acnhe il referto del pronto soccorso dell’ospedale di Fondi con una prognosi di sette giorni.

Foto di repertorio