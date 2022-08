Roma, brutto incendio in via della Magliana: fiamme in un deposito edile

Un vasto incendio è divampato questa mattina, 18 agosto 2022, in zona Magliana a Roma verso le ore 10:00.

Roma, brutto incendio in via della Magliana

Le fiamme si sono propagate in un deposito di materiale edile di circa 5.000 mq in via della Magliana.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, con due autobotti e il carro schiuma. Le operazioni di spegnimento sono rese complicate dal forte vento che sta soffiando sulla Capitale. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio