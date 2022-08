Era in servizio di vigilanza nel quartiere della Magliana, la pattuglia del XI Gruppo Marconi che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha fermato una persona intenta a percorrere contromano via dell’Impruneta a bordo di un monopattino, rischiando di impattare contro altri veicoli che in quel momento percorrevano la strada nella direzione opposta.

La vicenda

L’uomo, italiano di 31 anni, ha reagito da subito con un comportamento aggressivo nei confronti degli agenti, con insulti vari e minacce, fino ad agire con violenza, colpendo improvvisamente al volto uno degli operanti, con l’intento di darsi alla fuga.

Tentativo non riuscito, in quanto lo stesso è stato subito raggiunto da un’altra pattuglia, prontamente allertata via radio.

Una volta bloccato, il 31enne, che ha proseguito con atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale, è stato arrestato per resistenza, minacce e lesioni personali. Arresto convalidato questa mattina dall’Autorità Giudiziaria, all’esito del processo con rito direttissimo.