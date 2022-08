Dramma a Latina: ragazza di 26 anni muore in un disco-pub

Tragedia a Latina: una ragazza di soli 26 anni è morta in un noto disco-pub della zona verso l’1:30 di questa notte, 18 agosto 2022.

Latina, 26enne muore in un disco-pub

La 26enne, residente ad Aprilia, è morta questa notte mentre si trovava in un noto locale in via Missiroli, a Latina. Per la giovane non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di soccorso è risultano vano.

Stando alle prime informazioni del caso, la ragazza avrebbe avuto un arresto cardiaco mentre si trovava nel locale, come ha anche refertato il personale medico del 118 intervenuto sul posto.

Sul caso ora indagano i Carabinieri del comando provinciale di Latina.

Foto di repertorio