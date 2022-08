Un Ferragosto da dimenticare per decine di turisti romani e ciociari che hanno alloggiato in un camping di Trevi nel Lazio, in provincia di Frosinone.

Trevi nel Lazio, intossicati diversi turisti: ecco cosa è successo

Sono circa una sessantina i turisti intossicati in un camping di Trevi nel Lazio. Come riportato dal Messaggero, gli ospiti sono stati colpiti da una grave forma di intossicazione alimentare. Fortunatamente, non ci sono state conseguenza letali, anche se i turisti hanno riportato vari sintomi, quali malessere generale, nausea, crampi e vomito. Ancora da accertare le cause dell’intossicazione: potrebbe trattarsi di un batterio della salmonellosi presente nell’acqua del campeggio.

Alcuni campeggiatori sono stati ricoverati in diversi ospedali; alcuni casi più gravi sono stati trasferiti a Roma. In corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

