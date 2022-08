Paura a Filettino a Ferragosto: un uomo è rimasto ferito in seguito all’esplosione di una bombola di gas da campeggio.

Filettino, esplode bombola: uomo ferito

Un uomo residente a Roma è rimasto ustionato agli arti inferiori e superiori in seguito allo scoppio di una bombola da campeggio in località Fiumata, nel territorio comunale di Filettino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di Ferragosto, 15 agosto 2022. Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. A prestare soccorso all’uomo sono stati i familiari e alcuni campeggiatori presenti durante l’incidente.

Allertato il personale sanitario del 118, a causa delle ferite riportate dall’uomo, è stato deciso di far intervenire anche un’eliambulanza, che ha trasportato il ferito al Sant’Eugenio di Roma.

Foto di repertorio