Tragedia ad Ostia ieri, 16 agosto 2022: un anziano di 82 anni è morto annegato in mare.

Ostia, anziano muore in mare

Un uomo di 82 anni è annegato nel tardo pomeriggio di ieri ad Ostia, davanti alla spiaggia libera Senape, sul lungomare Duca degli Abruzzi, lido di Ponente. Stando alle prime informazioni, l’anziano avrebbe avuto un malore in acqua ma nessuno se ne sarebbe accorto per tempo.

Una tragedia già annunciata: come denunciato da molti bagnanti, in quel tratto di spiaggia mancano bagnini e servizi di assistenza. L’uomo è stato soccorso da un bagnino in servizio in un lotto più distante. Disperati i tentativi di soccorso: nonostante l’intervento di un’eliambulanza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio