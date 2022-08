Ostia, rissa tra bagnanti: grave un uomo ferito con un cacciavite

Nel pomeriggio di ieri, 8 agosto 2022, una lite tra bagnanti ad Ostia ha avuto dei risvolti drammatici: un uomo è stato ferito all’addome con un oggetto appuntito, molto probabilmente un cacciavite, e ora è ricoverato in gravi condizioni.

Ostia, rissa tra bagnanti: grave un uomo

Ieri pomeriggio, verso le 16:00, è scoppiata una rissa tra alcuni bagnanti in uno stabilimento storico sul lungomare Toscanelli, ad Ostia. Un uomo, al culmine della rissa, è stato ferito all’addome con un oggetto appuntito, quasi sicuramente un cacciavite.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri, che ora indagano a caccia del responsabile. Ascoltati diversi testimoni anche per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. La vittima è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi e ora è in gravi condizioni.

Foto di repertorio