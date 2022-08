Roma, salvato l’uomo intrappolato nel tunnel: applausi ai soccorritori

L’uomo rimasto intrappolato in un cunicolo sotterraneo in via Innocenzo XI, è stato tirato fuori verso le 19:30 di ieri, 11 agosto 2022, dopo quasi 8 ore.

Roma, tratto in salvo l’uomo rimasto intrappolato nel tunnel che stava scavando

Ancora da chiarire alcuni dettagli riguardo a quanto accaduto ieri a Roma, nei pressi di San Pietro: un uomo, presumibilmente membro di una banda di rapinatori, è rimasto intrappolato in un cunicolo in via Innocenzo XI. Il salvataggio dell’uomo è stato possibile grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo insieme alla sua banda stava scavando un tunnel per mettere a segno un colpo quando, a causa del crollo di una parte di asfalto, è rimasto incastrato ad una profondità di almeno sei metri. Almeno altre tre persone sono state sentite dai Carabinieri.

L’operazione di salvataggio è stata accolta da un lungo applauso dalle tante persone presenti. L’uomo è stato poi affidato alle cure del 118.

Foto di repertorio