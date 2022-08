Un tunnel scavato abusivamente all’interno di un negozio e un uomo, probabilmente di nazionalità italiana, che è rimasto schiacciato dal crollo. Da valutare se possa far parte di una banda che stava organizzando un colpo nei sotterranei di Roma, nelle vicinanze di San Pietro, in pieno Centro.

Roma, uomo rimasto sepolto vivo: vigili del fuoco a lavoro incessante per salvarlo

Si tratta di un tunnel scavato proprio all’interno di una strada in cui ultimamente sono stati segnalati numerosi furti in appartamenti. L’uomo è rimasto intrappolato dalle macerie sotto via Innocenzo XI. L’uomo è stato scoperto stamattina, intorno alle 11. Il pavimento è sprofondato, portandolo con sé a una profondità di circa 5/6 metri sotto terra. E’ rimasto sepolto vivo. Due persone, presumibilmente suoi complici, hanno chiamato i soccorsi, per poi darsi alla fuga. Sono comunque stati fermati all’uscita da un tombino dalle forze dell’Ordine di Roma. Corsa contro il tempo per salvare l’uomo.

Intanto, dalle prime informazioni trapelate, sembra che il locale fosse stato preso in affitto da quattro persone, tutti italiani, due romani e due campani. Le condizioni dell’uomo rimasto sotto le macerie sembrano comunque critiche. I vigili del fuoco sono a lavoro per estrarlo vivo e stanno tentando ogni manovra, anche quella “morale”, tentando di evitare di farlo addormentare. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento

I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre vivo l’uomo. Adesso seguiranno le cure in ospedale. Speriamo che possa rimettersi presto.

