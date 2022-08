Sabato 13 agosto 2022, a partire dalle 21.30, nella suggestiva cornice di Villa Vittorio Bachelet a San Vito Romano, si svolgerà la prima serata dedicata alle selezioni provinciali della Regione Lazio per il premio Lucio Dalla, apprezzata e nota gara canora arrivata al suo decimo anno di vita.

I dettagli

In occasione del decennale, gli organizzatori hanno voluto sperimentare ed affiancare a questo evento una nuova formula di spettacolo, per portarlo in tutte le regioni e dare la possibilità a tanti esordienti di provare a mettersi in gioco partecipando alla kermesse canora.

Aperto a cantautori, duo e gruppi autorali, le selezioni provinciali, gratuite, portano alla finale regionale che si concluderanno il 5 ottobre a Roma e daranno l’opportunità ai partecipanti di scendere in gara durante la tre giorni del decennale “premio Lucio Dalla”, che si terrà sempre a Roma dall’1 al 3 dicembre.

Maggiori dettagli nella loncandina