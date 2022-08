La Storta, spia la moglie con il GPS e scopre il tradimento: accoltellato l’amante

Vede la moglie iniziare una relazione con un altro uomo e va fuori di testa. Accoltellato l’amante.

Accoltella l’amante della moglie con 9 fendenti

Una vicenda triste che vede come protagonista un uomo, la vittima, di 40 anni. Sono state ben nove le coltellate inferte tra viso, addome e torace, da parte del marito della donna, l’amante in questo caso, per un puro attacco di gelosia.

Il tutto avviene a La Storta, nota zona della periferia romana. Un uomo, in crisi da diverso tempo con la moglie, decide di installare un dispositivo GPS nella macchina della donna con l’intento di seguirla e “scovarla” in un probabile tradimento.

Come raccontato dalla donna, lo scorso 6 agosto, il coniuge si è presentato sotto casa dell’amante (in zona Quarticciolo) scoprendo il tradimento. Da lì si è scatenato il delirio: il marito ha preso un coltello ed ha iniziato ad accoltellare l’amante con nove coltellate riducendolo in fin di vita. Ora la vittima è ricoverata presso il Policlinico Casilino.

Per l’aggressore, 35enne, sono scattate subito le manette.