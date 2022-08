Choc al Quarticciolo, Roma: un uomo di 39 anni è stato accoltellato in un condominio ieri pomeriggio, sabato 6 agosto 2022.

Quarticciolo, uomo di 39 anni accoltellato sulle scale di un condominio

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, verso le 17:00. Un uomo di 39 anni è stato accoltellato sulle scale di un condominio sito in via Locorotondo. L’aggressione è stata molto violenta e il 39enne ha riportato numerose ferite alle braccia e al torace. L’uomo è stato trasportato al Policlinico Casilino in codice rosso.

Avviate immediatamente le indagini, gli agenti del commissariato Prenestino avrebbero già fermato un uomo per accertamenti. Da ricostruire la dinamica e il movente dell’aggressione.

Foto di repertorio