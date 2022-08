“Qualcuno stanotte ha deciso di dare fuoco al nostro locale, per fermarci”: inizia così il post Facebook dei proprietari del Nalu Pokè, il locale vittima dell’esplosione avvenuta questa mattina ad Ostia.

Ostia, esplosione in un locale. I gestori: “Vogliono fermarci”

Ancora da chiarire la natura e la dinamica di quanto avvenuto ma stando alle prime informazioni, verso le 5:00 di questa mattina, 5 agosto 2022, un forte boato ha svegliato di soprassalto i residenti di via Pietro Rosa, ad Ostia. Danneggiate due vetrine e gli interni del locale. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica. Al momento, non è stata esclusa nessuna pista. I proprietari hanno chiarito di non aver mai ricevuto minacce.

“Per qualche giorno, rimarremo chiusi. Qualcuno stanotte ha deciso di dare fuoco al nostro locale, per fermarci. Nalu Poke non è solo un luogo dove prendere le Bowl ma anche, e soprattutto, una Famiglia. Ragazzi e ragazze che lavorano e che ogni giorno si impegnano a fare del proprio meglio. Per tutti.