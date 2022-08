Pastena, escursionista incornato da un toro: elitrasportato in codice rosso

Paura a Pastena, in provincia di Frosinone: ieri, 7 agosto 2022, un escursionista è stato incornato da un toro ed elitrasportato in gravi condizioni in ospedale.

Pastena, escursionista incornato da un toro

Come riporta il Messaggero, l’uomo era in compagnia di un altro escursionista nella zona nota come Casale Santa Croce quando, stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un toro avrebbe inseguito i due uomini, colpendo varie volte la vittima.

L’altro escursionista ha immediatamente avvertito i soccorsi. L’uomo, un 51enne, è stato poi trasportato in eliambulanza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Le sue condizioni sono gravi, anche se non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Foto di repertorio