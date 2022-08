ASL Frosinone, nuova organizzazione degli hub vaccinali dal 6 agosto

La Asl di Frosinone ha riorganizzato gli orari di accesso agli hub vaccinali provvedendo a mantenere le aperture in tutti i quattro Distretti aziendali.

Da sabato prossimo 6 agosto, dunque, verranno osservati nelle diverse sedi gli orari di seguito riportati:

P.O. San Benedetto Alatri : merc. e ven. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico)

: merc. e ven. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico) P.O. F. Spaziani Frosinone : lun.- mart.- giov – sab. 8.30-13.30 (adulti e pediatrico)

: lun.- mart.- giov – sab. 8.30-13.30 (adulti e pediatrico) P.O. SS Trinità Sora: mart.- giov.- sab. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico)

mart.- giov.- sab. 8.30-12.30 (adulti e pediatrico) P.O. Santa Scolastica Cassino: lun. – merc. – ven. 14.00-18.00 (solo adulti)

lun. – merc. – ven. 14.00-18.00 (solo adulti) UOS Cav Cassino: mer. 12.00-16.00, giov. – ven. 12.00-14.00 (solo pediatrico)

mer. 12.00-16.00, giov. – ven. 12.00-14.00 (solo pediatrico) Casa della Salute Pontecorvo: lun. – mar. – merc. 8.30-11.30 (adulti e pediatrico)

Modalità di accesso agli hub

Le modalità di accesso prevedono per le quarte dosi la prenotazione sul sito regionale dedicato all’indirizzo https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, mentre per le prime tre dosi l’accesso è diretto.

La campagna vaccinale dunque continua come sottolinea la responsabile del Coordinamento delle attività vaccinali Dott.ssa Maria Gabriella Calenda:

“Abbiamo mantenuto la disponibilità su tutti i nostri Distretti per venire incontro alle necessità dell’utenza, fornendo ai cittadini numerose possibilità sia in termini di orari che di sedi. In virtù dell’andamento dei contagi, l’appello alla popolazione over 60 è quello di non esitare a ricevere la quarta dose”.

