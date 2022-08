Lazio, maltempo in arrivo. Quanto durerà? Sarà un ferragosto bagnato?

Dopo giornate in cui la temperatura è sensibilmente scesa e i temporali sono giunti in alcune località della regione Lazio, ci si chiede che tempo farà a ferragosto 2022 a Roma, ma in generale anche in tutto il territorio del Centro Italia.

Che tempo farà il week-end del ponte di Ferragosto 2022 a Roma e nel Lazio?

Il maltempo che in questi giorni sta imperversando soltanto in alcune zone della nostra regione (soprattutto quelle dell’entroterra laziale), è destinato a finire. E la coincidenza è più che mai fortuita. Infatti, i temporali dovrebbero terminare proprio in coincidenza con il week-end del ponte di Ferragosto 2022.

Le temperature di ferragosto

L’altra buona notizia è che le temperature rimarranno stabili e saranno sostenibili, attestandosi intorno ai 33-35 gradi per le massime e tra i 20-22 per le minime. Giornate soleggiate, con qualche nuvola, contraddistingueranno il meteo nella Capitale, ma più in generale in tutta la regione Lazio. Dunque, nonostante il timore generato dalle recenti (e più che benvenute) piogge che questo potesse essere eccezionalmente un ferragosto bagnato è destinato a terminare.

Il prossimo fine settimana sarà contraddistinto dal bel tempo e da temperature ottimali per una giornata al mare o in montagna, o comunque per una gita fuori porta. E buone vacanze a tutti!