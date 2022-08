Lazio, maltempo in arrivo: sarà un ferragosto bagnato?

Arriva il maltempo. Già dal primo pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto 2022, la situazione cambierà.

Addio al caldo asfissiante?

Non proprio un addio, ma un arrivederci. Infatti, già dal primo pomeriggio di oggi caleranno le temperature e la situazione nel Lazio, e non solo, si modificherà. Temporali di media intensità in arrivo. Ma quanto dureranno? Sarà un ferragosto bagnato?

Quanto durerà il maltempo nel Lazio

Il maltempo, a differenza dei mesi scorsi (praticamente da metà maggio in poi) durerà diversi giorni. Infatti, si prevede che inizierà nel pomeriggio del 6 agosto e, anche se con qualche schiarita, durerà quasi una settimana. Se il tempo sta cambiando, la giornata di domenica la situazione dovrebbe sensibilmente migliorare, per poi peggiorare ancora. Il miglioramento sarà solo temporaneo, perché a partire da lunedì, sia nella zona della Città Metropolitana di Roma e nella provincia di Frosinone la situazione tornerà a cambiare. In provincia di Latina anche ci saranno piogge, ma saranno meno copiose.

Che tempo farà la prossima settimana

Da lunedì prossimo fino ad almeno venerdì prossimo dovrebbe persistere la situazione di maltempo generalizzato. Il rischio è che possa prolungarsi fino a ferragosto. Sarà davvero così? La risposta, stando alle proiezioni, è no. Il prossimo fine settimana, proprio quello del lungo week-end, ponte compreso di Ferragosto, la situazione dovrebbe migliorare, tornando alla normalità. Ribadiamo che stiamo parlando di proiezioni: nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare nuovamente.

Le temperature

La buona notizia è che le temperature dovrebbero finalmente calare. La massima dovrebbe abbassarsi di circa 5 gradi, così come la temperatura minima: si tornerà finalmente a respirare, e potremo mettere in pausa condizionatori e ventilatori. Dunque, se per questo week-end è previsto maltempo, e così dovrebbe essere anche per la prossima settimana, ferragosto dovrebbe tornare a essere una situazione di generale bel tempo.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni le previsioni meteo cambieranno ancora. Seguiteci per scoprirlo insieme.